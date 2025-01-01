Segnali / Msqta
Purtroppo, il segnale Msqta è disattivato e non disponibile
Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali di GERALDO FERREIRA MESQUITA:
O seleziona da altri segnali 4 MetaTrader:
- Crescita
- 2 195%
- Abbonati
- 24
- Settimane
- 35
- Trade
- 739
- Vincita
- 80%
- Fattore di profitto
- 2.14
- DD massimo
- 52%
- Crescita
- 14 201%
- Abbonati
- 24
- Settimane
- 185
- Trade
- 3214
- Vincita
- 76%
- Fattore di profitto
- 1.65
- DD massimo
- 52%
- Crescita
- 6 696%
- Abbonati
- 1
- Settimane
- 195
- Trade
- 10397
- Vincita
- 68%
- Fattore di profitto
- 1.64
- DD massimo
- 42%
- Crescita
- 915%
- Abbonati
- 14
- Settimane
- 45
- Trade
- 1549
- Vincita
- 61%
- Fattore di profitto
- 1.48
- DD massimo
- 39%
- Crescita
- 5 717%
- Abbonati
- 2
- Settimane
- 322
- Trade
- 1960
- Vincita
- 72%
- Fattore di profitto
- 1.92
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 745%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 68
- Trade
- 2970
- Vincita
- 81%
- Fattore di profitto
- 3.59
- DD massimo
- 41%
- Crescita
- 865%
- Abbonati
- 9
- Settimane
- 49
- Trade
- 585
- Vincita
- 81%
- Fattore di profitto
- 1.97
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 4 385%
- Abbonati
- 2
- Settimane
- 235
- Trade
- 7826
- Vincita
- 76%
- Fattore di profitto
- 1.54
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 1 075%
- Abbonati
- 30
- Settimane
- 101
- Trade
- 293
- Vincita
- 56%
- Fattore di profitto
- 1.64
- DD massimo
- 35%
- Crescita
- 493%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 92
- Trade
- 819
- Vincita
- 73%
- Fattore di profitto
- 1.89
- DD massimo
- 28%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.