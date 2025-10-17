SegnaliSezioni
Arief Budianto

Mochi is my dog

Arief Budianto
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 202%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
61 (61.61%)
Loss Trade:
38 (38.38%)
Best Trade:
130.35 USD
Worst Trade:
-78.76 USD
Profitto lordo:
652.52 USD (43 763 pips)
Perdita lorda:
-450.45 USD (29 936 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (111.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.06 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
18.28%
Massimo carico di deposito:
10.16%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
49 (49.49%)
Short Trade:
50 (50.51%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
2.04 USD
Profitto medio:
10.70 USD
Perdita media:
-11.85 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-185.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-185.35 USD (5)
Crescita mensile:
202.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.05 USD
Massimale:
225.01 USD (78.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.69% (225.01 USD)
Per equità:
4.51% (12.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 202
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.35 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +111.04 USD
Massima perdita consecutiva: -185.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trader dinamico. Strategia concreta, risultati concreti.
Fai trading in modo intelligente: il rischio è sempre tuo.
Non ci sono recensioni
2025.10.17 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
