- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
61 (61.61%)
Loss Trade:
38 (38.38%)
Best Trade:
130.35 USD
Worst Trade:
-78.76 USD
Profitto lordo:
652.52 USD (43 763 pips)
Perdita lorda:
-450.45 USD (29 936 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (111.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.06 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
18.28%
Massimo carico di deposito:
10.16%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
49 (49.49%)
Short Trade:
50 (50.51%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
2.04 USD
Profitto medio:
10.70 USD
Perdita media:
-11.85 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-185.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-185.35 USD (5)
Crescita mensile:
202.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.05 USD
Massimale:
225.01 USD (78.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.69% (225.01 USD)
Per equità:
4.51% (12.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|202
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +130.35 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +111.04 USD
Massima perdita consecutiva: -185.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trader dinamico. Strategia concreta, risultati concreti.
Fai trading in modo intelligente: il rischio è sempre tuo.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
202%
0
0
USD
USD
302
USD
USD
2
0%
99
61%
18%
1.44
2.04
USD
USD
79%
1:500