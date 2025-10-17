- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
49 (85.96%)
Loss Trade:
8 (14.04%)
Best Trade:
19.71 USD
Worst Trade:
-6.08 USD
Profitto lordo:
232.90 USD (216 326 pips)
Perdita lorda:
-29.84 USD (29 829 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (216.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
216.72 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
36.34%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
6.88
Long Trade:
7 (12.28%)
Short Trade:
50 (87.72%)
Fattore di profitto:
7.80
Profitto previsto:
3.56 USD
Profitto medio:
4.75 USD
Perdita media:
-3.73 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-29.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.52 USD (7)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.78 USD
Massimale:
29.52 USD (6.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.24% (29.52 USD)
Per equità:
12.21% (75.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|GBPJPY
|5
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|185
|GBPJPY
|11
|USDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|185K
|GBPJPY
|1.6K
|USDCAD
|97
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.71 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +216.72 USD
Massima perdita consecutiva: -29.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
221 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
TP or Sl
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
45%
0
0
USD
USD
269
USD
USD
1
0%
57
85%
100%
7.80
3.56
USD
USD
12%
1:200