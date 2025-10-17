- Crescita
Trade:
102
Profit Trade:
69 (67.64%)
Loss Trade:
33 (32.35%)
Best Trade:
13.55 USD
Worst Trade:
-9.64 USD
Profitto lordo:
213.11 USD (277 743 pips)
Perdita lorda:
-143.49 USD (147 070 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (43.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.97 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
47.13%
Massimo carico di deposito:
80.97%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
15 (14.71%)
Short Trade:
87 (85.29%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
3.09 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-44.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.09 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.11 USD
Massimale:
76.19 USD (26.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.27% (76.19 USD)
Per equità:
32.81% (44.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|GBPJPY
|14
|BTCUSD
|13
|USDCAD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|GBPJPY
|36
|BTCUSD
|11
|USDCAD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPJPY
|2K
|BTCUSD
|105K
|USDCAD
|33
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.55 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +43.25 USD
Massima perdita consecutiva: -44.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
TP or Sl
