SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Forex gold Scalp
Duc Thao Nguyen

Forex gold Scalp

Duc Thao Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 56%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
69 (67.64%)
Loss Trade:
33 (32.35%)
Best Trade:
13.55 USD
Worst Trade:
-9.64 USD
Profitto lordo:
213.11 USD (277 743 pips)
Perdita lorda:
-143.49 USD (147 070 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (43.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.97 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
47.13%
Massimo carico di deposito:
80.97%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
15 (14.71%)
Short Trade:
87 (85.29%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
3.09 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-44.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.09 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.11 USD
Massimale:
76.19 USD (26.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.27% (76.19 USD)
Per equità:
32.81% (44.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 71
GBPJPY 14
BTCUSD 13
USDCAD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 23
GBPJPY 36
BTCUSD 11
USDCAD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
GBPJPY 2K
BTCUSD 105K
USDCAD 33
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.55 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +43.25 USD
Massima perdita consecutiva: -44.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Cent2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
229 più
TP or Sl
Non ci sono recensioni
2025.10.17 11:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.