- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
13 (37.14%)
Loss Trade:
22 (62.86%)
Best Trade:
2 457.45 RUR
Worst Trade:
-3 384.14 RUR
Profitto lordo:
8 885.78 RUR (2 150 pips)
Perdita lorda:
-8 570.21 RUR (11 416 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 319.08 RUR)
Massimo profitto consecutivo:
5 425.15 RUR (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
88.51%
Massimo carico di deposito:
33.75%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
15 (42.86%)
Short Trade:
20 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
9.02 RUR
Profitto medio:
683.52 RUR
Perdita media:
-389.56 RUR
Massime perdite consecutive:
10 (-2 205.81 RUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 946.65 RUR (5)
Crescita mensile:
3.76%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUR
Massimale:
7 868.47 RUR (43.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.77% (7 868.47 RUR)
Per equità:
30.93% (5 145.62 RUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|5
|GOLD
|4
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|1
|EURCAD
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|85
|USDCAD
|-13
|GOLD
|-67
|XAUUSD
|57
|USDJPY
|-24
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|0
|GBPNZD
|-4
|GBPAUD
|-3
|NZDCHF
|-2
|CADCHF
|0
|EURCAD
|1
|EURNZD
|-3
|AUDCHF
|-2
|CHFJPY
|-5
|GBPJPY
|-7
|EURAUD
|-2
|EURJPY
|-5
|NZDUSD
|-3
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|845
|USDCAD
|-411
|GOLD
|-2.9K
|XAUUSD
|845
|USDJPY
|-1.3K
|GBPUSD
|7
|GBPCAD
|-8
|GBPNZD
|-900
|GBPAUD
|-645
|NZDCHF
|-173
|CADCHF
|17
|EURCAD
|95
|EURNZD
|-631
|AUDCHF
|-151
|CHFJPY
|-971
|GBPJPY
|-1.2K
|EURAUD
|-389
|EURJPY
|-942
|NZDUSD
|-335
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 457.45 RUR
Worst Trade: -3 384 RUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 319.08 RUR
Massima perdita consecutiva: -2 205.81 RUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Здравствуйте. Прошу учесть потенциальных подписчиков ,что лотность в компании ИнстаФорекс в 10 раз больше обычной . 1 стандартный лот открытый в ИнстаФорекс соответствует 0,10 лоту стандартного лота в других брокерах.
