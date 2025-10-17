SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / First Star
Dmitrii Kilin

First Star

Dmitrii Kilin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
13 (37.14%)
Loss Trade:
22 (62.86%)
Best Trade:
2 457.45 RUR
Worst Trade:
-3 384.14 RUR
Profitto lordo:
8 885.78 RUR (2 150 pips)
Perdita lorda:
-8 570.21 RUR (11 416 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 319.08 RUR)
Massimo profitto consecutivo:
5 425.15 RUR (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
88.51%
Massimo carico di deposito:
33.75%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
15 (42.86%)
Short Trade:
20 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
9.02 RUR
Profitto medio:
683.52 RUR
Perdita media:
-389.56 RUR
Massime perdite consecutive:
10 (-2 205.81 RUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 946.65 RUR (5)
Crescita mensile:
3.76%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUR
Massimale:
7 868.47 RUR (43.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.77% (7 868.47 RUR)
Per equità:
30.93% (5 145.62 RUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 8
USDCAD 5
GOLD 4
XAUUSD 2
USDJPY 2
GBPUSD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 1
GBPAUD 1
NZDCHF 1
CADCHF 1
EURCAD 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
CHFJPY 1
GBPJPY 1
EURAUD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 85
USDCAD -13
GOLD -67
XAUUSD 57
USDJPY -24
GBPUSD 1
GBPCAD 0
GBPNZD -4
GBPAUD -3
NZDCHF -2
CADCHF 0
EURCAD 1
EURNZD -3
AUDCHF -2
CHFJPY -5
GBPJPY -7
EURAUD -2
EURJPY -5
NZDUSD -3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 845
USDCAD -411
GOLD -2.9K
XAUUSD 845
USDJPY -1.3K
GBPUSD 7
GBPCAD -8
GBPNZD -900
GBPAUD -645
NZDCHF -173
CADCHF 17
EURCAD 95
EURNZD -631
AUDCHF -151
CHFJPY -971
GBPJPY -1.2K
EURAUD -389
EURJPY -942
NZDUSD -335
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 457.45 RUR
Worst Trade: -3 384 RUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 319.08 RUR
Massima perdita consecutiva: -2 205.81 RUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobal-Cent5
0.32 × 675
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
5.44 × 1983
ATFXGM8-Live
10.00 × 4
Здравствуйте. Прошу учесть потенциальных подписчиков ,что лотность в компании ИнстаФорекс в 10 раз больше обычной . 1 стандартный лот открытый в ИнстаФорекс соответствует 0,10 лоту стандартного лота в других брокерах.
2025.10.21 12:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 12:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 12:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 11:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 12:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 13:31
Share of trading days is too low
2025.10.17 13:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.17 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
