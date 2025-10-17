- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
400
Profit Trade:
164 (41.00%)
Loss Trade:
236 (59.00%)
Best Trade:
87.43 USD
Worst Trade:
-91.87 USD
Profitto lordo:
1 003.54 USD (616 751 pips)
Perdita lorda:
-1 326.19 USD (1 338 007 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1374 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
208 (52.00%)
Short Trade:
192 (48.00%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.81 USD
Profitto medio:
6.12 USD
Perdita media:
-5.62 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-71.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.62 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.96 USD
Massimale:
377.85 USD (123.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.73% (377.81 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|EURTRY
|51
|EURUSD
|44
|AUDNZD
|20
|USDJPY
|19
|USDHUF
|17
|AUDUSD
|12
|USDCAD
|11
|BTCUSD
|11
|GBPJPY
|11
|AUDCHF
|11
|USDCHF
|10
|NZDCAD
|9
|GBPUSD
|8
|USDMXN
|7
|EURGBP
|7
|USDTRY
|7
|NZDCHF
|6
|EURCAD
|5
|USDRUB
|5
|CHFSGD
|4
|USDPLN
|4
|EURNZD
|4
|EURSGD
|3
|CHFJPY
|3
|CADCHF
|3
|EURNOK
|3
|EURZAR
|3
|EURSEK
|3
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|GBPCHF
|2
|USDDKK
|2
|USDZAR
|2
|AUDCAD
|2
|USDHKD
|2
|NZDUSD
|1
|USDSEK
|1
|EURHKD
|1
|GBPTRY
|1
|NOKJPY
|1
|USDCZK
|1
|XBRUSD
|1
|XAGUSD
|1
|GBPNOK
|1
|EURCHF
|1
|USDNOK
|1
|GBPCAD
|1
|EURAUD
|1
|NOKSEK
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-47
|EURTRY
|6
|EURUSD
|66
|AUDNZD
|-17
|USDJPY
|-76
|USDHUF
|-6
|AUDUSD
|-30
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|-116
|GBPJPY
|0
|AUDCHF
|-13
|USDCHF
|-15
|NZDCAD
|30
|GBPUSD
|-5
|USDMXN
|0
|EURGBP
|-5
|USDTRY
|-1
|NZDCHF
|-3
|EURCAD
|13
|USDRUB
|-7
|CHFSGD
|7
|USDPLN
|-56
|EURNZD
|-33
|EURSGD
|1
|CHFJPY
|3
|CADCHF
|6
|EURNOK
|-10
|EURZAR
|3
|EURSEK
|10
|AUDJPY
|-3
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|-4
|GBPCHF
|-21
|USDDKK
|1
|USDZAR
|-4
|AUDCAD
|0
|USDHKD
|-1
|NZDUSD
|14
|USDSEK
|4
|EURHKD
|-5
|GBPTRY
|-6
|NOKJPY
|1
|USDCZK
|1
|XBRUSD
|0
|XAGUSD
|0
|GBPNOK
|-6
|EURCHF
|-1
|USDNOK
|2
|GBPCAD
|-1
|EURAUD
|-3
|NOKSEK
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4K
|EURTRY
|-141
|EURUSD
|7.6K
|AUDNZD
|-552
|USDJPY
|-4.6K
|USDHUF
|-731
|AUDUSD
|-1.8K
|USDCAD
|-266
|BTCUSD
|-670K
|GBPJPY
|-196
|AUDCHF
|-899
|USDCHF
|-879
|NZDCAD
|1.9K
|GBPUSD
|-406
|USDMXN
|1.3K
|EURGBP
|10
|USDTRY
|620
|NZDCHF
|-90
|EURCAD
|1.1K
|USDRUB
|-46K
|CHFSGD
|861
|USDPLN
|-11K
|EURNZD
|-2.9K
|EURSGD
|294
|CHFJPY
|418
|CADCHF
|349
|EURNOK
|-8.3K
|EURZAR
|7.4K
|EURSEK
|9.5K
|AUDJPY
|79
|CADJPY
|573
|NZDJPY
|-182
|GBPCHF
|-1.5K
|USDDKK
|658
|USDZAR
|-2.1K
|AUDCAD
|85
|USDHKD
|-707
|NZDUSD
|731
|USDSEK
|3.5K
|EURHKD
|-3.5K
|GBPTRY
|-3.5K
|NOKJPY
|67
|USDCZK
|206
|XBRUSD
|0
|XAGUSD
|4
|GBPNOK
|-2.9K
|EURCHF
|-11
|USDNOK
|1.4K
|GBPCAD
|-171
|EURAUD
|-194
|NOKSEK
|-702
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +87.43 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8.14 USD
Massima perdita consecutiva: -71.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.50 × 2
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.95 × 1495
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.04 × 1746
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.17 × 6
|
ScopeMarkets-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.49 × 23692
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.56 × 884
|
PUPrime-Live
|1.57 × 35
|
ICMarketsSC-MT5
|1.67 × 70581
|
ICMarkets-MT5
|1.82 × 13066
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.94 × 1427
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.03 × 428
|
JunoMarkets-Server
|2.08 × 24
170 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Ephra Bot signal demonstrates live signals for Ephra Trading Bots. Ephra bot is a next-generation MQL5 Expert Advisor engineered to provide a smarter, more adaptive, and consistent approach to automated trading.
Developed through years of research and algorithmic refinement, it combines precision trade execution with dynamic risk management to deliver steady, dependable results across changing market conditions.
Developed through years of research and algorithmic refinement, it combines precision trade execution with dynamic risk management to deliver steady, dependable results across changing market conditions.
Non ci sono recensioni