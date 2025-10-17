SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ephra Bot Signal
Daniel Makau

Ephra Bot Signal

Daniel Makau
0 recensioni
138 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2019 -41%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
400
Profit Trade:
164 (41.00%)
Loss Trade:
236 (59.00%)
Best Trade:
87.43 USD
Worst Trade:
-91.87 USD
Profitto lordo:
1 003.54 USD (616 751 pips)
Perdita lorda:
-1 326.19 USD (1 338 007 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1374 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
208 (52.00%)
Short Trade:
192 (48.00%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.81 USD
Profitto medio:
6.12 USD
Perdita media:
-5.62 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-71.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.62 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.96 USD
Massimale:
377.85 USD (123.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.73% (377.81 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 67
EURTRY 51
EURUSD 44
AUDNZD 20
USDJPY 19
USDHUF 17
AUDUSD 12
USDCAD 11
BTCUSD 11
GBPJPY 11
AUDCHF 11
USDCHF 10
NZDCAD 9
GBPUSD 8
USDMXN 7
EURGBP 7
USDTRY 7
NZDCHF 6
EURCAD 5
USDRUB 5
CHFSGD 4
USDPLN 4
EURNZD 4
EURSGD 3
CHFJPY 3
CADCHF 3
EURNOK 3
EURZAR 3
EURSEK 3
AUDJPY 3
CADJPY 3
NZDJPY 2
GBPCHF 2
USDDKK 2
USDZAR 2
AUDCAD 2
USDHKD 2
NZDUSD 1
USDSEK 1
EURHKD 1
GBPTRY 1
NOKJPY 1
USDCZK 1
XBRUSD 1
XAGUSD 1
GBPNOK 1
EURCHF 1
USDNOK 1
GBPCAD 1
EURAUD 1
NOKSEK 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -47
EURTRY 6
EURUSD 66
AUDNZD -17
USDJPY -76
USDHUF -6
AUDUSD -30
USDCAD 1
BTCUSD -116
GBPJPY 0
AUDCHF -13
USDCHF -15
NZDCAD 30
GBPUSD -5
USDMXN 0
EURGBP -5
USDTRY -1
NZDCHF -3
EURCAD 13
USDRUB -7
CHFSGD 7
USDPLN -56
EURNZD -33
EURSGD 1
CHFJPY 3
CADCHF 6
EURNOK -10
EURZAR 3
EURSEK 10
AUDJPY -3
CADJPY 5
NZDJPY -4
GBPCHF -21
USDDKK 1
USDZAR -4
AUDCAD 0
USDHKD -1
NZDUSD 14
USDSEK 4
EURHKD -5
GBPTRY -6
NOKJPY 1
USDCZK 1
XBRUSD 0
XAGUSD 0
GBPNOK -6
EURCHF -1
USDNOK 2
GBPCAD -1
EURAUD -3
NOKSEK -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4K
EURTRY -141
EURUSD 7.6K
AUDNZD -552
USDJPY -4.6K
USDHUF -731
AUDUSD -1.8K
USDCAD -266
BTCUSD -670K
GBPJPY -196
AUDCHF -899
USDCHF -879
NZDCAD 1.9K
GBPUSD -406
USDMXN 1.3K
EURGBP 10
USDTRY 620
NZDCHF -90
EURCAD 1.1K
USDRUB -46K
CHFSGD 861
USDPLN -11K
EURNZD -2.9K
EURSGD 294
CHFJPY 418
CADCHF 349
EURNOK -8.3K
EURZAR 7.4K
EURSEK 9.5K
AUDJPY 79
CADJPY 573
NZDJPY -182
GBPCHF -1.5K
USDDKK 658
USDZAR -2.1K
AUDCAD 85
USDHKD -707
NZDUSD 731
USDSEK 3.5K
EURHKD -3.5K
GBPTRY -3.5K
NOKJPY 67
USDCZK 206
XBRUSD 0
XAGUSD 4
GBPNOK -2.9K
EURCHF -11
USDNOK 1.4K
GBPCAD -171
EURAUD -194
NOKSEK -702
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +87.43 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8.14 USD
Massima perdita consecutiva: -71.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
OneRoyal-Server
0.50 × 2
FairForex-LIVE
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.95 × 1495
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.04 × 1746
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.49 × 23692
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.56 × 884
PUPrime-Live
1.57 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.67 × 70581
ICMarkets-MT5
1.82 × 13066
TradeMaxGlobal-Live
1.94 × 1427
ICMarketsEU-MT5-2
2.03 × 428
JunoMarkets-Server
2.08 × 24
170 più
Ephra Bot signal demonstrates live signals for Ephra Trading Bots. Ephra bot is a next-generation MQL5 Expert Advisor engineered to provide a smarter, more adaptive, and consistent approach to automated trading.
Developed through years of research and algorithmic refinement, it combines precision trade execution with dynamic risk management to deliver steady, dependable results across changing market conditions.
Non ci sono recensioni
2025.10.17 09:21
Trading operations on the account were performed for only 104 days. This comprises 10.78% of days out of the 965 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 09:21
80% of trades performed within 44 days. This comprises 4.56% of days out of the 965 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 1374 days
2025.10.17 09:21
A large drawdown may occur on the account again
