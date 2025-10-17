SegnaliSezioni
Zhonghan Luo

LZH01

Zhonghan Luo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -54%
Exness-Real14
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
5 (35.71%)
Loss Trade:
9 (64.29%)
Best Trade:
18.04 USD
Worst Trade:
-18.79 USD
Profitto lordo:
48.13 USD (48 661 pips)
Perdita lorda:
-100.17 USD (99 190 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (28.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.17 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
90.82%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-3.72 USD
Profitto medio:
9.63 USD
Perdita media:
-11.13 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-78.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.20 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.04 USD
Massimale:
78.20 USD (3.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.98% (78.20 USD)
Per equità:
16.99% (19.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -52
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.04 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +28.17 USD
Massima perdita consecutiva: -78.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.17 12:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 09:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 08:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.17 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
