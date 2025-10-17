- Crescita
Trade:
205
Profit Trade:
84 (40.97%)
Loss Trade:
121 (59.02%)
Best Trade:
172.05 USD
Worst Trade:
-797.90 USD
Profitto lordo:
3 012.27 USD (3 049 882 pips)
Perdita lorda:
-3 946.70 USD (1 269 992 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (130.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
640.42 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
73 (35.61%)
Short Trade:
132 (64.39%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-4.56 USD
Profitto medio:
35.86 USD
Perdita media:
-32.62 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-101.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-819.43 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 273.44 USD
Massimale:
2 273.44 USD (1136.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (200.36 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30m
|77
|GBPAUDm
|41
|EURJPYm
|38
|BTCUSDm
|26
|XAUUSDm
|22
|ETHUSDm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30m
|-259
|GBPAUDm
|-95
|EURJPYm
|-429
|BTCUSDm
|56
|XAUUSDm
|-208
|ETHUSDm
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30m
|-41K
|GBPAUDm
|1.2K
|EURJPYm
|-3.3K
|BTCUSDm
|1.6M
|XAUUSDm
|177K
|ETHUSDm
|607
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +172.05 USD
Worst Trade: -798 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +130.29 USD
Massima perdita consecutiva: -101.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Strategy is all about waiting for confirmed breakouts in 4 hours bar. Trading mostly gold and bitcoin
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-100%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
45
0%
205
40%
100%
0.76
-4.56
USD
USD
100%
1:500