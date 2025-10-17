SegnaliSezioni
Lotanna Ezeonyido

AETownhall

Lotanna Ezeonyido
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 -100%
Exness-MT5Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
205
Profit Trade:
84 (40.97%)
Loss Trade:
121 (59.02%)
Best Trade:
172.05 USD
Worst Trade:
-797.90 USD
Profitto lordo:
3 012.27 USD (3 049 882 pips)
Perdita lorda:
-3 946.70 USD (1 269 992 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (130.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
640.42 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
73 (35.61%)
Short Trade:
132 (64.39%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-4.56 USD
Profitto medio:
35.86 USD
Perdita media:
-32.62 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-101.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-819.43 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 273.44 USD
Massimale:
2 273.44 USD (1136.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (200.36 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30m 77
GBPAUDm 41
EURJPYm 38
BTCUSDm 26
XAUUSDm 22
ETHUSDm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30m -259
GBPAUDm -95
EURJPYm -429
BTCUSDm 56
XAUUSDm -208
ETHUSDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30m -41K
GBPAUDm 1.2K
EURJPYm -3.3K
BTCUSDm 1.6M
XAUUSDm 177K
ETHUSDm 607
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +172.05 USD
Worst Trade: -798 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +130.29 USD
Massima perdita consecutiva: -101.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Strategy is all about waiting for confirmed breakouts in 4 hours bar. Trading mostly gold and bitcoin
Non ci sono recensioni
2025.10.17 08:21
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 9.32% of days out of the 311 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AETownhall
100USD al mese
-100%
0
0
USD
1.9K
USD
45
0%
205
40%
100%
0.76
-4.56
USD
100%
1:500
Copia

