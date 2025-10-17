SegnaliSezioni
Rahmad Adi Santoso

Titan

Rahmad Adi Santoso
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
FundedNext-Server 2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
20 (71.42%)
Loss Trade:
8 (28.57%)
Best Trade:
564.03 USD
Worst Trade:
-1 310.50 USD
Profitto lordo:
4 655.21 USD (103 242 pips)
Perdita lorda:
-5 198.18 USD (21 292 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (2 614.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 614.03 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
91.99%
Massimo carico di deposito:
29.62%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
20 (71.43%)
Short Trade:
8 (28.57%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-19.39 USD
Profitto medio:
232.76 USD
Perdita media:
-649.77 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3 990.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 990.80 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 152.00 USD
Massimale:
3 995.80 USD (3.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.96% (3 998.30 USD)
Per equità:
1.67% (1 651.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
US30 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -2.5K
US30 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.4K
US30 87K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +564.03 USD
Worst Trade: -1 311 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 614.03 USD
Massima perdita consecutiva: -3 990.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FundedNext-Server 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.17 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.17 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
