Mohammad H H M Dashti

TrendingFx

Mohammad H H M Dashti
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
0%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
76.87 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
251.87 USD (4 601 pips)
Perdita lorda:
-2.87 USD
Vincite massime consecutive:
8 (251.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
251.87 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.09%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
153.70
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
87.76
Profitto previsto:
31.48 USD
Profitto medio:
31.48 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.33%
Algo trading:
37%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.32 USD
Massimale:
1.62 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.64% (53.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 6
AUDJPY 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 166
AUDJPY 47
NZDJPY 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 2.4K
AUDJPY 1.3K
NZDJPY 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.87 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +251.87 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.17 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
