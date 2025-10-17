- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
23 (79.31%)
Loss Trade:
6 (20.69%)
Best Trade:
3.23 USD
Worst Trade:
-5.23 USD
Profitto lordo:
58.54 USD (59 447 pips)
Perdita lorda:
-26.75 USD (25 346 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (17.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.60 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
4.54%
Massimo carico di deposito:
18.86%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
17 (58.62%)
Short Trade:
12 (41.38%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-4.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.11 USD (2)
Crescita mensile:
63.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
12.96 USD (20.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.75% (12.92 USD)
Per equità:
3.03% (2.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.23 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.60 USD
Massima perdita consecutiva: -10.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 8
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
64%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
1
100%
29
79%
5%
2.18
1.10
USD
USD
21%
1:300