- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
6 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-18.03 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-57.48 EUR (301 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
-1.69
Attività di trading:
58.41%
Massimo carico di deposito:
109.55%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-9.58 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-9.58 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-53.84 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-53.84 EUR (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.48 EUR
Massimale:
57.48 EUR (71.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.07% (57.48 EUR)
Per equità:
4.32% (2.83 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|-66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|-301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -18 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -53.84 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 6
|
OANDA-Live-1
|5.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.04 × 24
|
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
|
FXGT-Live
|8.83 × 6
|
FBS-Real
|19.25 × 4
