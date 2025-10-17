SegnaliSezioni
Jan Spirer

FX777

Jan Spirer
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -71%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
6 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-18.03 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-57.48 EUR (301 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
-1.69
Attività di trading:
58.41%
Massimo carico di deposito:
109.55%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-9.58 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-9.58 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-53.84 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-53.84 EUR (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.48 EUR
Massimale:
57.48 EUR (71.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.07% (57.48 EUR)
Per equità:
4.32% (2.83 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY -66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY -301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -18 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -53.84 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.21 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 6
OANDA-Live-1
5.00 × 6
RoboForex-Pro
7.04 × 24
Exness-MT5Real15
8.75 × 12
FXGT-Live
8.83 × 6
FBS-Real
19.25 × 4
Non ci sono recensioni
2025.10.17 08:21
Share of trading days is too low
2025.10.17 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 08:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 08:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 07:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.17 07:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 07:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
