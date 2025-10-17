SegnaliSezioni
Nino Guevara Ruwano

Niguru Gold Duo

Nino Guevara Ruwano
0 recensioni
Affidabilità
213 settimane
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
106 (89.83%)
Loss Trade:
12 (10.17%)
Best Trade:
1 194.30 USD
Worst Trade:
-36.09 USD
Profitto lordo:
1 395.92 USD (139 579 pips)
Perdita lorda:
-91.75 USD (9 172 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (25.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 195.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.11%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
21.86
Long Trade:
117 (99.15%)
Short Trade:
1 (0.85%)
Fattore di profitto:
15.21
Profitto previsto:
11.05 USD
Profitto medio:
13.17 USD
Perdita media:
-7.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-59.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.67 USD (2)
Crescita mensile:
5.26%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
59.67 USD (2.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
61.35% (1 425.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 118
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 130K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 194.30 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.46 USD
Massima perdita consecutiva: -59.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Trade
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.04 × 51
OctaFX-Real10
1.55 × 51
Exness-Real16
1.63 × 83
ICMarketsSC-Live03
1.70 × 30
Pepperstone-Edge11
2.09 × 234
Tickmill-Live09
2.43 × 28
TMGM.TradeMax-Live3
7.75 × 4
RoboForex-Pro
11.25 × 332
FBS-Real-6
12.53 × 60
This is a Gold account that running using Duo EA from Niguru
Non ci sono recensioni
2025.10.17 07:11
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.2% of days out of the 1487 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.13% of days out of the 1487 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 07:11
A large drawdown may occur on the account again
