- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
106 (89.83%)
Loss Trade:
12 (10.17%)
Best Trade:
1 194.30 USD
Worst Trade:
-36.09 USD
Profitto lordo:
1 395.92 USD (139 579 pips)
Perdita lorda:
-91.75 USD (9 172 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (25.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 195.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.11%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
21.86
Long Trade:
117 (99.15%)
Short Trade:
1 (0.85%)
Fattore di profitto:
15.21
Profitto previsto:
11.05 USD
Profitto medio:
13.17 USD
Perdita media:
-7.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-59.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.67 USD (2)
Crescita mensile:
5.26%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
59.67 USD (2.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
61.35% (1 425.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|130K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 194.30 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.46 USD
Massima perdita consecutiva: -59.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.04 × 51
|
OctaFX-Real10
|1.55 × 51
|
Exness-Real16
|1.63 × 83
|
ICMarketsSC-Live03
|1.70 × 30
|
Pepperstone-Edge11
|2.09 × 234
|
Tickmill-Live09
|2.43 × 28
|
TMGM.TradeMax-Live3
|7.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|11.25 × 332
|
FBS-Real-6
|12.53 × 60
This is a Gold account that running using Duo EA from Niguru
Non ci sono recensioni