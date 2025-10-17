- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
18.99 USD
Worst Trade:
-16.94 USD
Profitto lordo:
32.50 USD (3 331 pips)
Perdita lorda:
-16.94 USD (1 677 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (11.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.15 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
4.66%
Massimo carico di deposito:
13.48%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
4 (66.67%)
Short Trade:
2 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
2.59 USD
Profitto medio:
6.50 USD
Perdita media:
-16.94 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.94 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.59 USD
Massimale:
16.94 USD (20.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.22% (16.94 USD)
Per equità:
14.90% (12.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.99 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.35 USD
Massima perdita consecutiva: -16.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|7.05 × 22
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
|
Ava-Demo
|19.00 × 1
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
89
USD
USD
1
0%
6
83%
5%
1.91
2.59
USD
USD
20%
1:500