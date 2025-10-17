- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
213
Profit Trade:
209 (98.12%)
Loss Trade:
4 (1.88%)
Best Trade:
8.18 USD
Worst Trade:
-24.41 USD
Profitto lordo:
582.70 USD (58 214 pips)
Perdita lorda:
-54.54 USD (5 452 pips)
Vincite massime consecutive:
104 (297.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.32 USD (104)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.15%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
219
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
20.54
Long Trade:
213 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
10.68
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
2.79 USD
Perdita media:
-13.64 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-24.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.41 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
25.71 USD (1.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.83% (24.41 USD)
Per equità:
25.60% (259.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|213
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|528
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|53K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 16
|2.50 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|2.63 × 100
|
RoboForex-Pro
|12.25 × 28
Non ci sono recensioni
