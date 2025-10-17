SegnaliSezioni
Sebastien Rouille

BirdGold

Sebastien Rouille
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 59%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
213
Profit Trade:
209 (98.12%)
Loss Trade:
4 (1.88%)
Best Trade:
8.18 USD
Worst Trade:
-24.41 USD
Profitto lordo:
582.70 USD (58 214 pips)
Perdita lorda:
-54.54 USD (5 452 pips)
Vincite massime consecutive:
104 (297.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.32 USD (104)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.15%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
219
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
20.54
Long Trade:
213 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
10.68
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
2.79 USD
Perdita media:
-13.64 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-24.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.41 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
25.71 USD (1.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.83% (24.41 USD)
Per equità:
25.60% (259.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 213
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 528
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 53K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.18 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 104
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +297.32 USD
Massima perdita consecutiva: -24.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 16
2.50 × 2
VantageInternational-Live 2
2.63 × 100
RoboForex-Pro
12.25 × 28
Non ci sono recensioni
2025.10.17 07:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 07:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 06:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 06:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.