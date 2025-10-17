SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Umbrella
Sudibyo Raharjo

Umbrella

Sudibyo Raharjo
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 222%
Exness-Real2
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
37 (84.09%)
Loss Trade:
7 (15.91%)
Best Trade:
514 490.94 IDR
Worst Trade:
-179 172.32 IDR
Profitto lordo:
4 236 405.19 IDR (229 022 pips)
Perdita lorda:
-278 260.40 IDR (108 882 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (985 117.39 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 099 745.50 IDR (9)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.16%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
22.09
Long Trade:
30 (68.18%)
Short Trade:
14 (31.82%)
Fattore di profitto:
15.22
Profitto previsto:
89 957.84 IDR
Profitto medio:
114 497.44 IDR
Perdita media:
-39 751.49 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-43 737.84 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-179 172.32 IDR (1)
Crescita mensile:
221.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
179 172.32 IDR (4.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.59% (179 172.32 IDR)
Per equità:
8.26% (398 118.72 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 22
GBPUSDm 19
EURUSDm 2
BTCUSDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 379
GBPUSDm 42
EURUSDm -4
BTCUSDm -18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 227K
GBPUSDm 1.6K
EURUSDm -243
BTCUSDm -108K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +514 490.94 IDR
Worst Trade: -179 172 IDR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +985 117.39 IDR
Massima perdita consecutiva: -43 737.84 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This 1 shoot trade types, initial balance = 100$
Non ci sono recensioni
2025.10.17 06:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 06:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Umbrella
30USD al mese
222%
0
0
USD
4.8M
IDR
7
0%
44
84%
100%
15.22
89 957.84
IDR
8%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.