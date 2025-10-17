- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
37 (84.09%)
Loss Trade:
7 (15.91%)
Best Trade:
514 490.94 IDR
Worst Trade:
-179 172.32 IDR
Profitto lordo:
4 236 405.19 IDR (229 022 pips)
Perdita lorda:
-278 260.40 IDR (108 882 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (985 117.39 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 099 745.50 IDR (9)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.16%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
22.09
Long Trade:
30 (68.18%)
Short Trade:
14 (31.82%)
Fattore di profitto:
15.22
Profitto previsto:
89 957.84 IDR
Profitto medio:
114 497.44 IDR
Perdita media:
-39 751.49 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-43 737.84 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-179 172.32 IDR (1)
Crescita mensile:
221.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
179 172.32 IDR (4.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.59% (179 172.32 IDR)
Per equità:
8.26% (398 118.72 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|22
|GBPUSDm
|19
|EURUSDm
|2
|BTCUSDm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|379
|GBPUSDm
|42
|EURUSDm
|-4
|BTCUSDm
|-18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|227K
|GBPUSDm
|1.6K
|EURUSDm
|-243
|BTCUSDm
|-108K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +514 490.94 IDR
Worst Trade: -179 172 IDR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +985 117.39 IDR
Massima perdita consecutiva: -43 737.84 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This 1 shoot trade types, initial balance = 100$
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
222%
0
0
USD
USD
4.8M
IDR
IDR
7
0%
44
84%
100%
15.22
89 957.84
IDR
IDR
8%
1:200