Jaideep Bhattacharjee

Core Alpha Pro

Jaideep Bhattacharjee
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Exness-Real33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
11.98 USD
Worst Trade:
-9.81 USD
Profitto lordo:
23.27 USD (17 277 pips)
Perdita lorda:
-20.15 USD (20 143 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (14.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
15.96%
Massimo carico di deposito:
1.26%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
3.88 USD
Perdita media:
-5.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.58 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.38 USD
Massimale:
11.58 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.41% (11.58 USD)
Per equità:
1.21% (34.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.98 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +14.30 USD
Massima perdita consecutiva: -11.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Gold scalping on M15 timeframe



Non ci sono recensioni
2025.10.17 07:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 06:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 06:11
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.17 06:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 06:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Core Alpha Pro
30USD al mese
0%
0
0
USD
2.8K
USD
1
100%
10
60%
16%
1.15
0.31
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.