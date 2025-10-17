- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
11.98 USD
Worst Trade:
-9.81 USD
Profitto lordo:
23.27 USD (17 277 pips)
Perdita lorda:
-20.15 USD (20 143 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (14.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
15.96%
Massimo carico di deposito:
1.26%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
3.88 USD
Perdita media:
-5.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.58 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.38 USD
Massimale:
11.58 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.41% (11.58 USD)
Per equità:
1.21% (34.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.98 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +14.30 USD
Massima perdita consecutiva: -11.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
Gold scalping on M15 timeframe
Non ci sono recensioni
