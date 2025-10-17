- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
187
Profit Trade:
113 (60.42%)
Loss Trade:
74 (39.57%)
Best Trade:
28.20 USD
Worst Trade:
-92.70 USD
Profitto lordo:
161.86 USD (14 111 pips)
Perdita lorda:
-394.21 USD (18 311 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (36.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.01 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
130 (69.52%)
Short Trade:
57 (30.48%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-1.24 USD
Profitto medio:
1.43 USD
Perdita media:
-5.33 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-18.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-143.07 USD (5)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
263.15 USD
Massimale:
271.70 USD (695.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|USDJPY
|19
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-227
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-4
|GBPUSD
|-2
|AUDCAD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-99
|EURUSD
|-165
|GBPUSD
|-146
|AUDCAD
|-51
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.20 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +36.01 USD
Massima perdita consecutiva: -18.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
