- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
23 (62.16%)
Loss Trade:
14 (37.84%)
Best Trade:
9.32 USD
Worst Trade:
-5.56 USD
Profitto lordo:
67.86 USD (6 937 pips)
Perdita lorda:
-46.34 USD (4 534 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (15.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
1.59%
Massimo carico di deposito:
5.84%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
11 (29.73%)
Short Trade:
26 (70.27%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
2.95 USD
Perdita media:
-3.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.56 USD (3)
Crescita mensile:
14.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.22 USD
Massimale:
20.24 USD (11.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.52% (20.24 USD)
Per equità:
2.03% (3.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.32 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +15.36 USD
Massima perdita consecutiva: -12.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|9.00 × 1
|
Exness-Real28
|9.25 × 20
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
黄金突破策略，一次一单
不加仓，每单都带动态止盈止损
交流学习可以加微，jjj117118119
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
172
USD
USD
1
100%
37
62%
2%
1.46
0.58
USD
USD
12%
1:500