Kait Budi Kiswoyo

Pip Heroes

Kait Budi Kiswoyo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
XMGlobal-MT5 12
1:20
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
1.22 USD
Worst Trade:
-0.70 USD
Profitto lordo:
4.55 USD (4 536 pips)
Perdita lorda:
-1.41 USD (1 409 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.22 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
91.78%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
4.42
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
3.23
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
0.51 USD
Perdita media:
-0.47 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.71 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.71 USD (0.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.70% (0.71 USD)
Per equità:
8.02% (8.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 3.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.22 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.71 USD

Non ci sono recensioni
2025.10.17 05:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.