SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MisterGold
Marcio Goncalo Da Silva Pinto

MisterGold

Marcio Goncalo Da Silva Pinto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
44.90 EUR
Worst Trade:
-37.83 EUR
Profitto lordo:
116.96 EUR (13 664 pips)
Perdita lorda:
-77.14 EUR (9 026 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (34.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
82.25 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.91%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
3.62 EUR
Profitto medio:
14.62 EUR
Perdita media:
-25.71 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-77.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-77.14 EUR (3)
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.43 EUR
Massimale:
77.14 EUR (32.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.87% (77.14 EUR)
Per equità:
16.06% (25.30 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 45
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.90 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +34.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -77.14 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.83 × 5891
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
59 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.17 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 05:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 04:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 04:01
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.17 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MisterGold
30USD al mese
20%
0
0
USD
277
EUR
1
60%
11
72%
100%
1.51
3.62
EUR
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.