SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / KILLwith23
Jia Jian Chen

KILLwith23

Jia Jian Chen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 1%
TTPTrading-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
66.60 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
73.56 USD (9 515 pips)
Perdita lorda:
-0.12 USD
Vincite massime consecutive:
4 (73.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.56 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
47.97%
Massimo carico di deposito:
4.33%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
2448.00
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
613.00
Profitto previsto:
18.39 USD
Profitto medio:
18.39 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
0.03 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.20% (20.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
JP225 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 72
JP225 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.2K
JP225 2.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.60 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +73.56 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TTPTrading-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.17 03:01
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.17 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KILLwith23
300USD al mese
1%
0
0
USD
10K
USD
1
0%
4
100%
48%
612.99
18.39
USD
0%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.