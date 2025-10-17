SegnaliSezioni
Ming Hon Wong

No 10 464

Ming Hon Wong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 11%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
28.55 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
50.21 USD (3 588 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (50.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.21 USD (2)
Indice di Sharpe:
6.01
Attività di trading:
60.91%
Massimo carico di deposito:
68.89%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
25.11 USD
Profitto medio:
25.11 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
58.90% (290.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 50
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 3.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.55 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +50.21 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.17 03:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 03:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.17 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
