Segnali / MetaTrader 5 / Swing Trading 101
Abraham Jr Garcia

Swing Trading 101

Abraham Jr Garcia
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
9.72 USD
Worst Trade:
-10.15 USD
Profitto lordo:
38.98 USD (5 524 pips)
Perdita lorda:
-11.47 USD (1 577 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (22.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.14 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.87%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.70
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
3.40
Profitto previsto:
2.75 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
-3.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.15 USD (1)
Crescita mensile:
200.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
10.19 USD (34.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
19.04% (7.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 4
EURAUD 4
USDCHF 1
AUDUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -8
EURAUD 28
USDCHF 4
AUDUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -1.1K
EURAUD 4.4K
USDCHF 343
AUDUSD 273
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.72 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.14 USD
Massima perdita consecutiva: -1.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
ICMarkets-MT5
0.14 × 7
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 8
ICMarketsSC-MT5
0.45 × 133
RoboForex-ECN
0.91 × 452
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 195
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.33 × 222
Exness-MT5Real28
2.50 × 2
Exness-MT5Real33
3.67 × 171
ForexClub-MT5 Real Server
3.95 × 124
Exness-MT5Real19
4.00 × 44
TradeMaxGlobal-Live
4.25 × 48
Pepperstone-MT5-Live01
4.62 × 13
FxPro-MT5
5.00 × 1
BabilFinancial-LIVE
5.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
5.55 × 84
24 più
Non ci sono recensioni
2025.10.17 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 02:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.17 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 02:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
