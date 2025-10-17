- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
9.72 USD
Worst Trade:
-10.15 USD
Profitto lordo:
38.98 USD (5 524 pips)
Perdita lorda:
-11.47 USD (1 577 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (22.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.14 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.87%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.70
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
3.40
Profitto previsto:
2.75 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
-3.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.15 USD (1)
Crescita mensile:
200.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
10.19 USD (34.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
19.04% (7.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4
|EURAUD
|4
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-8
|EURAUD
|28
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-1.1K
|EURAUD
|4.4K
|USDCHF
|343
|AUDUSD
|273
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.72 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.14 USD
Massima perdita consecutiva: -1.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
ICMarkets-MT5
|0.14 × 7
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|0.45 × 133
|
RoboForex-ECN
|0.91 × 452
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 195
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.33 × 222
|
Exness-MT5Real28
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real33
|3.67 × 171
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.95 × 124
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.25 × 48
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.62 × 13
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
BabilFinancial-LIVE
|5.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|5.55 × 84
