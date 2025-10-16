- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
8 (47.05%)
Loss Trade:
9 (52.94%)
Best Trade:
56.20 USD
Worst Trade:
-43.35 USD
Profitto lordo:
140.22 USD (4 357 pips)
Perdita lorda:
-118.26 USD (7 284 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (27.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
52.05%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
12 (70.59%)
Short Trade:
5 (29.41%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
17.53 USD
Perdita media:
-13.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.96 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.23 USD
Massimale:
101.96 USD (31.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.40% (101.96 USD)
Per equità:
20.36% (66.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|26
|USDJPY
|-2
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-78
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-102
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.20 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +27.28 USD
Massima perdita consecutiva: -12.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
