Wanamran Waemama

Trader Run

Wanamran Waemama
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-5.50 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-5.50 USD (48 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.69%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.50 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-5.50 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.50 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.50 USD
Massimale:
5.50 USD (5.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.50% (-0.00 USD)
Per equità:
4.90% (4.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD.i 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD.i -6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD.i -48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 23:51
Share of trading days is too low
2025.10.16 23:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 22:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 22:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 22:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 22:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trader Run
30USD al mese
-6%
0
0
USD
94
USD
1
0%
1
0%
100%
0.00
-5.50
USD
6%
1:500
