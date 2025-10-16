SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XNineTrading
Michael John Malkinson

XNineTrading

Michael John Malkinson
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
0.39 USD
Worst Trade:
-0.68 USD
Profitto lordo:
0.60 USD (117 pips)
Perdita lorda:
-5.72 USD (90 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.77%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-1.71 USD
Profitto medio:
0.30 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.68 USD (1)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.31 USD
Massimale:
5.31 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.16% (173.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1
GBPNZD 1
GBPCAD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -1
GBPNZD 0
GBPCAD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -90
GBPNZD 58
GBPCAD 59
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.39 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 30
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.67 × 6
itexsys-Platform
2.04 × 25
Exness-MT5Real8
2.12 × 34
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 2257
ICMarketsSC-MT5
2.31 × 88
FPMarkets-Live
2.75 × 83
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
ICMarketsSC-MT5-4
3.49 × 606
Exness-MT5Real15
3.80 × 15
Darwinex-Live
4.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.18 × 11
GOMarketsMU-Live
4.33 × 21
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.14 × 14
Exness-MT5Real
5.20 × 15
RoboForex-ECN
5.33 × 30
RazeGlobalMarkets-Server
5.45 × 101
36 più
My signal runs a highly diversified collection of EA's I've spent years gathering, tweaking and mastering.

Running 35 different currency pairs you can be assured your trades will be diverse.

Any questions, drop me a message

Non ci sono recensioni
2025.10.16 23:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 21:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 21:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.16 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 21:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XNineTrading
50USD al mese
0%
0
0
USD
15K
USD
1
50%
3
66%
100%
0.10
-1.71
USD
1%
1:500
Copia

