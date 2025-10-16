- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
0.39 USD
Worst Trade:
-0.68 USD
Profitto lordo:
0.60 USD (117 pips)
Perdita lorda:
-5.72 USD (90 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.77%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-1.71 USD
Profitto medio:
0.30 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.68 USD (1)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.31 USD
Massimale:
5.31 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.16% (173.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-1
|GBPNZD
|0
|GBPCAD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-90
|GBPNZD
|58
|GBPCAD
|59
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.39 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.67 × 6
|
itexsys-Platform
|2.04 × 25
|
Exness-MT5Real8
|2.12 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 2257
|
ICMarketsSC-MT5
|2.31 × 88
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.49 × 606
|
Exness-MT5Real15
|3.80 × 15
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.18 × 11
|
GOMarketsMU-Live
|4.33 × 21
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.14 × 14
|
Exness-MT5Real
|5.20 × 15
|
RoboForex-ECN
|5.33 × 30
|
RazeGlobalMarkets-Server
|5.45 × 101
36 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
My signal runs a highly diversified collection of EA's I've spent years gathering, tweaking and mastering.
Running 35 different currency pairs you can be assured your trades will be diverse.
Any questions, drop me a message
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
0%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
1
50%
3
66%
100%
0.10
-1.71
USD
USD
1%
1:500