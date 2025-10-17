SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BagrinhoPgua
Hewerton Jose De Castilho

BagrinhoPgua

Hewerton Jose De Castilho
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 963%
FotMarkets-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
85 (83.33%)
Loss Trade:
17 (16.67%)
Best Trade:
64.11 USD
Worst Trade:
-16.12 USD
Profitto lordo:
910.11 USD (99 231 pips)
Perdita lorda:
-143.83 USD (8 333 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (329.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
329.61 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
31.68
Long Trade:
85 (83.33%)
Short Trade:
17 (16.67%)
Fattore di profitto:
6.33
Profitto previsto:
7.51 USD
Profitto medio:
10.71 USD
Perdita media:
-8.46 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-24.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.19 USD (5)
Crescita mensile:
485.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
24.19 USD (6.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.67% (24.19 USD)
Per equità:
2.09% (7.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 45
GBPJPY 13
GBPAUD 7
US500Cash 5
EURUSD 4
NZDCAD 4
USDJPY 4
AUDUSD 4
USDCHF 3
AUDCAD 3
LTCUSD 2
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCAD 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 534
GBPJPY 88
GBPAUD 33
US500Cash 21
EURUSD 18
NZDCAD -9
USDJPY 42
AUDUSD 7
USDCHF 11
AUDCAD 8
LTCUSD -14
NZDUSD 12
EURNZD 3
USDCAD 3
GBPUSD 2
EURGBP 3
NZDCHF 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 54K
GBPJPY 4.5K
GBPAUD 5.5K
US500Cash 18K
EURUSD 1.4K
NZDCAD -173
USDJPY 4.1K
AUDUSD 906
USDCHF 937
AUDCAD 1.2K
LTCUSD -1.5K
NZDUSD 688
EURNZD 386
USDCAD 209
GBPUSD 96
EURGBP 187
NZDCHF 400
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.11 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +329.61 USD
Massima perdita consecutiva: -24.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FotMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Eu utilizo um operacional que envolve SMC, técnicas e gatilhos de scalping e em alguns momentos utilizo swing trade, e estou tendo excelentes resultados
Non ci sono recensioni
2025.10.17 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 21:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 20:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BagrinhoPgua
30USD al mese
963%
0
0
USD
347
USD
9
0%
102
83%
100%
6.32
7.51
USD
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.