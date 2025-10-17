- Crescita
Trade:
102
Profit Trade:
85 (83.33%)
Loss Trade:
17 (16.67%)
Best Trade:
64.11 USD
Worst Trade:
-16.12 USD
Profitto lordo:
910.11 USD (99 231 pips)
Perdita lorda:
-143.83 USD (8 333 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (329.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
329.61 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
31.68
Long Trade:
85 (83.33%)
Short Trade:
17 (16.67%)
Fattore di profitto:
6.33
Profitto previsto:
7.51 USD
Profitto medio:
10.71 USD
Perdita media:
-8.46 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-24.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.19 USD (5)
Crescita mensile:
485.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
24.19 USD (6.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.67% (24.19 USD)
Per equità:
2.09% (7.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|45
|GBPJPY
|13
|GBPAUD
|7
|US500Cash
|5
|EURUSD
|4
|NZDCAD
|4
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|3
|LTCUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|534
|GBPJPY
|88
|GBPAUD
|33
|US500Cash
|21
|EURUSD
|18
|NZDCAD
|-9
|USDJPY
|42
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|11
|AUDCAD
|8
|LTCUSD
|-14
|NZDUSD
|12
|EURNZD
|3
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|3
|NZDCHF
|5
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|54K
|GBPJPY
|4.5K
|GBPAUD
|5.5K
|US500Cash
|18K
|EURUSD
|1.4K
|NZDCAD
|-173
|USDJPY
|4.1K
|AUDUSD
|906
|USDCHF
|937
|AUDCAD
|1.2K
|LTCUSD
|-1.5K
|NZDUSD
|688
|EURNZD
|386
|USDCAD
|209
|GBPUSD
|96
|EURGBP
|187
|NZDCHF
|400
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.11 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +329.61 USD
Massima perdita consecutiva: -24.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FotMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Eu utilizo um operacional que envolve SMC, técnicas e gatilhos de scalping e em alguns momentos utilizo swing trade, e estou tendo excelentes resultados
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
963%
0
0
USD
USD
347
USD
USD
9
0%
102
83%
100%
6.32
7.51
USD
USD
6%
1:500