- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
63 (64.94%)
Loss Trade:
34 (35.05%)
Best Trade:
289.95 USD
Worst Trade:
-106.00 USD
Profitto lordo:
1 415.13 USD (31 477 pips)
Perdita lorda:
-845.26 USD (27 575 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (155.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
418.05 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
32.99%
Massimo carico di deposito:
3.71%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
2.84
Long Trade:
51 (52.58%)
Short Trade:
46 (47.42%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
5.87 USD
Profitto medio:
22.46 USD
Perdita media:
-24.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-157.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.05 USD (3)
Crescita mensile:
43.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.84 USD
Massimale:
200.85 USD (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.15% (200.85 USD)
Per equità:
9.87% (125.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|3
|USDCHF
|3
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|587
|EURUSD
|-18
|GBPUSD
|-4
|XAGUSD
|3
|USDCHF
|4
|BTCUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|-194
|GBPUSD
|-13
|XAGUSD
|62
|USDCHF
|43
|BTCUSD
|-11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +289.95 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +155.51 USD
Massima perdita consecutiva: -157.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
TeleTRADECY-Server
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
499 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
just buy and sell thats it
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
43%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
0%
97
64%
33%
1.67
5.87
USD
USD
14%
1:500