SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Micah Steve
Michael Stefanus

Micah Steve

Michael Stefanus
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
63 (64.94%)
Loss Trade:
34 (35.05%)
Best Trade:
289.95 USD
Worst Trade:
-106.00 USD
Profitto lordo:
1 415.13 USD (31 477 pips)
Perdita lorda:
-845.26 USD (27 575 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (155.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
418.05 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
32.99%
Massimo carico di deposito:
3.71%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
2.84
Long Trade:
51 (52.58%)
Short Trade:
46 (47.42%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
5.87 USD
Profitto medio:
22.46 USD
Perdita media:
-24.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-157.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.05 USD (3)
Crescita mensile:
43.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.84 USD
Massimale:
200.85 USD (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.15% (200.85 USD)
Per equità:
9.87% (125.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 82
EURUSD 4
GBPUSD 4
XAGUSD 3
USDCHF 3
BTCUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 587
EURUSD -18
GBPUSD -4
XAGUSD 3
USDCHF 4
BTCUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
EURUSD -194
GBPUSD -13
XAGUSD 62
USDCHF 43
BTCUSD -11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +289.95 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +155.51 USD
Massima perdita consecutiva: -157.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 3
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 18
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
OctaFX-Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
QtradeFX-Live2
0.00 × 1
XM.COM-Real 16
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.00 × 2
TeleTRADECY-Server
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
499 più
just buy and sell thats it
Non ci sono recensioni
2025.10.18 22:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.17 11:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 04:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 04:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
