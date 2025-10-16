- Crescita
Trade:
62
Profit Trade:
60 (96.77%)
Loss Trade:
2 (3.23%)
Best Trade:
21.33 USD
Worst Trade:
-0.09 USD
Profitto lordo:
500.55 USD (70 082 pips)
Perdita lorda:
-0.10 USD (13 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (419.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
419.71 USD (47)
Indice di Sharpe:
2.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.30%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
32 giorni
Fattore di recupero:
5560.56
Long Trade:
31 (50.00%)
Short Trade:
31 (50.00%)
Fattore di profitto:
5005.50
Profitto previsto:
8.07 USD
Profitto medio:
8.34 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.09 USD (1)
Crescita mensile:
2.82%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.09 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
49.64% (223.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|500
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|70K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +21.33 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +419.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 9
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
|
FXCM-USDReal04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 13
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 9
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 5
|
FBS-Real-3
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 7
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
