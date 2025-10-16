SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / USD CAD KILLER
ALVIN YOSIA SETIAWAN

USD CAD KILLER

ALVIN YOSIA SETIAWAN
0 recensioni
Affidabilità
96 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
60 (96.77%)
Loss Trade:
2 (3.23%)
Best Trade:
21.33 USD
Worst Trade:
-0.09 USD
Profitto lordo:
500.55 USD (70 082 pips)
Perdita lorda:
-0.10 USD (13 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (419.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
419.71 USD (47)
Indice di Sharpe:
2.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.30%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
32 giorni
Fattore di recupero:
5560.56
Long Trade:
31 (50.00%)
Short Trade:
31 (50.00%)
Fattore di profitto:
5005.50
Profitto previsto:
8.07 USD
Profitto medio:
8.34 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.09 USD (1)
Crescita mensile:
2.82%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.09 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
49.64% (223.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 500
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.33 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +419.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XM.COM-Real 20
0.00 × 9
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
ICMarkets-Live15
0.00 × 13
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 9
FBS-Real-7
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 5
FBS-Real-3
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live10
0.00 × 7
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.16 16:31
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 7.91% of days out of the 670 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 16:31
80% of trades performed within 26 days. This comprises 3.88% of days out of the 670 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 16:31
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 16:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
