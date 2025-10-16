- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
12.45 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
86.87 USD (8 678 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (86.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.87 USD (10)
Indice di Sharpe:
3.99
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
20 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
8.69 USD
Profitto medio:
8.69 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
11.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
40.47% (101.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|8.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.45 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +86.87 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
CXMDirect-Live
|0.75 × 8
|
OctaFX-Real6
|1.05 × 20
|
DooPrime-Live 6
|2.62 × 108
|
LiteFinance-Cent2.com
|3.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live
|3.09 × 35
|
FBS-Real-3
|4.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|4.00 × 1
|
VTMarkets-Live 4
|5.00 × 1
|
ErranteSC-Real2
|5.60 × 88
|
XMGlobal-Real 8
|5.63 × 109
|
RoboForex-ProCent-6
|11.44 × 41
