- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
37 (78.72%)
Loss Trade:
10 (21.28%)
Best Trade:
6.59 USD
Worst Trade:
-13.92 USD
Profitto lordo:
166.97 USD (4 299 pips)
Perdita lorda:
-108.17 USD (4 237 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (67.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.90 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.15%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
21 (44.68%)
Short Trade:
26 (55.32%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
4.51 USD
Perdita media:
-10.82 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-55.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.60 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
55.60 USD (4.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.26% (55.60 USD)
Per equità:
8.86% (111.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|7
|EURCHF
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|6
|EURUSD
|6
|USDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|USDJPY
|3
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-45
|EURCHF
|27
|GBPUSD
|31
|AUDCHF
|31
|EURUSD
|32
|USDCAD
|14
|GBPNZD
|-30
|USDJPY
|-7
|USDCHF
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-1.7K
|EURCHF
|526
|GBPUSD
|773
|AUDCHF
|609
|EURUSD
|794
|USDCAD
|500
|GBPNZD
|-1.3K
|USDJPY
|-264
|USDCHF
|129
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.59 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +67.90 USD
Massima perdita consecutiva: -55.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 4
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
JAFX-Real3
|0.00 × 10
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
526 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Hubahuba
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
100%
47
78%
100%
1.54
1.25
USD
USD
9%
1:500