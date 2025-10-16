SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Slow but sure
Hardy Gunawan

Slow but sure

Hardy Gunawan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
18.70 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
20.79 USD (595 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (20.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.79 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
10.40 USD
Profitto medio:
10.40 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 595
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.70 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +20.79 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.07 × 15
ICMarketsSC-Live24
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live14
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live26
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.63 × 81
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live
2.86 × 14
OneFinancialMarkets-US11-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
3.00 × 1
ThreeTrader-Live
3.53 × 68
TradersWay-Live 2
3.73 × 93
FxPro.com-Real03
4.67 × 18
VantageInternational-Live 8
4.67 × 3
XMTrading-Real 49
8.00 × 5
CityIndexAU-Live 101
8.15 × 13
FBS-Real-3
9.30 × 230
XMTrading-Real 257
11.45 × 31
MonetaMarkets-Live 6
13.46 × 46
DooPrime-Live
13.56 × 143
OctaFX-Real8
15.00 × 1
1 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 16:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.16 16:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 16:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
