- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
18.70 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
20.79 USD (595 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (20.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.79 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
10.40 USD
Profitto medio:
10.40 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|595
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.70 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +20.79 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live24
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live14
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live26
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live25
|0.63 × 81
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.86 × 14
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|3.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|3.53 × 68
|
TradersWay-Live 2
|3.73 × 93
|
FxPro.com-Real03
|4.67 × 18
|
VantageInternational-Live 8
|4.67 × 3
|
XMTrading-Real 49
|8.00 × 5
|
CityIndexAU-Live 101
|8.15 × 13
|
FBS-Real-3
|9.30 × 230
|
XMTrading-Real 257
|11.45 × 31
|
MonetaMarkets-Live 6
|13.46 × 46
|
DooPrime-Live
|13.56 × 143
|
OctaFX-Real8
|15.00 × 1
