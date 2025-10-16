- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
16.80 USD
Worst Trade:
-27.26 USD
Profitto lordo:
109.95 USD (11 113 pips)
Perdita lorda:
-31.19 USD (2 954 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (87.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.07 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
87.08%
Massimo carico di deposito:
111.45%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
2.84
Long Trade:
12 (92.31%)
Short Trade:
1 (7.69%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
6.06 USD
Profitto medio:
10.00 USD
Perdita media:
-15.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-27.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.26 USD (1)
Crescita mensile:
241.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.83 USD
Massimale:
27.70 USD (22.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.01% (27.37 USD)
Per equità:
70.94% (37.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.80 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +87.07 USD
Massima perdita consecutiva: -27.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
10 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СИГНАЛ
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
241%
0
0
USD
USD
76
USD
USD
1
0%
13
84%
87%
3.52
6.06
USD
USD
71%
1:500