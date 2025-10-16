SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Vonthetrader
Victor Obinna Nwoke

Vonthetrader

Victor Obinna Nwoke
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
118 (92.91%)
Loss Trade:
9 (7.09%)
Best Trade:
72.40 USD
Worst Trade:
-100.33 USD
Profitto lordo:
3 370.43 USD (221 867 pips)
Perdita lorda:
-543.56 USD (31 955 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (1 367.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 367.06 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
14.07
Long Trade:
122 (96.06%)
Short Trade:
5 (3.94%)
Fattore di profitto:
6.20
Profitto previsto:
22.26 USD
Profitto medio:
28.56 USD
Perdita media:
-60.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-200.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.56 USD (2)
Crescita mensile:
1 481.51%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
200.96 USD (9.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 127
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 190K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.40 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 367.06 USD
Massima perdita consecutiva: -200.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.50 × 8
FusionMarkets-Live
2.46 × 4619
VantageInternational-Live 4
2.50 × 2
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
6.10 × 164
CapitalPointTrading-MT5-4
6.43 × 49
ICMarketsSC-MT5-4
6.85 × 1198
Exness-MT5Real26
6.98 × 143
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
7.83 × 464
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
Headway-Real
8.60 × 5
Exness-MT5Real31
8.77 × 208
Exness-MT5Real12
9.08 × 74
OctaFX-Real
10.01 × 99
ICMarketsEU-MT5-5
10.20 × 205
39 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.16 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati