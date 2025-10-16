- Crescita
Trade:
127
Profit Trade:
118 (92.91%)
Loss Trade:
9 (7.09%)
Best Trade:
72.40 USD
Worst Trade:
-100.33 USD
Profitto lordo:
3 370.43 USD (221 867 pips)
Perdita lorda:
-543.56 USD (31 955 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (1 367.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 367.06 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
14.07
Long Trade:
122 (96.06%)
Short Trade:
5 (3.94%)
Fattore di profitto:
6.20
Profitto previsto:
22.26 USD
Profitto medio:
28.56 USD
Perdita media:
-60.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-200.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.56 USD (2)
Crescita mensile:
1 481.51%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
200.96 USD (9.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|190K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.40 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 367.06 USD
Massima perdita consecutiva: -200.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.46 × 4619
|
VantageInternational-Live 4
|2.50 × 2
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.10 × 164
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.43 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.85 × 1198
|
Exness-MT5Real26
|6.98 × 143
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.83 × 464
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
Headway-Real
|8.60 × 5
|
Exness-MT5Real31
|8.77 × 208
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 74
|
OctaFX-Real
|10.01 × 99
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.20 × 205
