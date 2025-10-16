SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ToDoOrNot
Konstantinos Marachoris

ToDoOrNot

Konstantinos Marachoris
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
141 (95.27%)
Loss Trade:
7 (4.73%)
Best Trade:
23.92 USD
Worst Trade:
-72.41 USD
Profitto lordo:
249.48 USD (671 615 pips)
Perdita lorda:
-218.26 USD (378 145 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (123.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.15 USD (60)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
67.71%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
162
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
58 (39.19%)
Short Trade:
90 (60.81%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
1.77 USD
Perdita media:
-31.18 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-72.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.41 USD (1)
Crescita mensile:
16.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.66 USD
Massimale:
181.49 USD (213.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.45% (181.49 USD)
Per equità:
66.97% (149.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 52
XTIUSD 7
XAGUSD 4
EURUSD 2
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -39
BTCUSD 30
XTIUSD 18
XAGUSD 19
EURUSD 3
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.1K
BTCUSD 297K
XTIUSD 33
XAGUSD 418
EURUSD 32
AUDUSD 106
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.92 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 60
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +123.15 USD
Massima perdita consecutiva: -72.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 145
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.82 × 5822
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.06 × 16
ICMarketsEU-MT5-5
1.20 × 10
Exness-MT5Real8
1.31 × 470
ICMarketsAU-Live
1.33 × 228
105 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 16:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 15:21
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
