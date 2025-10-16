- Crescita
Trade:
148
Profit Trade:
141 (95.27%)
Loss Trade:
7 (4.73%)
Best Trade:
23.92 USD
Worst Trade:
-72.41 USD
Profitto lordo:
249.48 USD (671 615 pips)
Perdita lorda:
-218.26 USD (378 145 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (123.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.15 USD (60)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
67.71%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
162
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
58 (39.19%)
Short Trade:
90 (60.81%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
1.77 USD
Perdita media:
-31.18 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-72.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.41 USD (1)
Crescita mensile:
16.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.66 USD
Massimale:
181.49 USD (213.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.45% (181.49 USD)
Per equità:
66.97% (149.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|52
|XTIUSD
|7
|XAGUSD
|4
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-39
|BTCUSD
|30
|XTIUSD
|18
|XAGUSD
|19
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.1K
|BTCUSD
|297K
|XTIUSD
|33
|XAGUSD
|418
|EURUSD
|32
|AUDUSD
|106
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.92 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 60
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +123.15 USD
Massima perdita consecutiva: -72.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 145
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|0.82 × 5822
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.06 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.20 × 10
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 228
