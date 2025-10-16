- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|-1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|21
|USDCAD
|-107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-mt5-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
These signals are based on Currency Slope Strength and are provided between 3pm and 6pm every FOREX market trading day.
I monitor signals on 1-minute time frames because signals take time to generate. Longer time frames don't allow for sufficient signal generation and are already scarce, so I compensate by monitoring 7 currency pairs at a time so I can enter the market with several different signals throughout the week.
The currency pairs monitored are as follows: EUR/USD - GBP/USD - AUD/USD - NZD/USD - USD/JPY - USD/CAD - USD/CHF.