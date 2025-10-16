SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / CSS Based Singnals
Julio Miguel Rodriguez Vargas

CSS Based Singnals

Julio Miguel Rodriguez Vargas
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
0.13 EUR
Worst Trade:
-0.72 EUR
Profitto lordo:
0.13 EUR (21 pips)
Perdita lorda:
-0.80 EUR (107 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.13 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.13 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.69
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
135 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.16
Profitto previsto:
-0.34 EUR
Profitto medio:
0.13 EUR
Perdita media:
-0.80 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.72 EUR (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.67 EUR
Massimale:
0.75 EUR (0.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1
USDCAD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 0
USDCAD -1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 21
USDCAD -107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.13 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.13 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-mt5-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

These signals are based on Currency Slope Strength and are provided between 3pm and 6pm every FOREX market trading day.

I monitor signals on 1-minute time frames because signals take time to generate. Longer time frames don't allow for sufficient signal generation and are already scarce, so I compensate by monitoring 7 currency pairs at a time so I can enter the market with several different signals throughout the week.

The currency pairs monitored are as follows: EUR/USD - GBP/USD - AUD/USD - NZD/USD - USD/JPY - USD/CAD - USD/CHF.

Non ci sono recensioni
2025.10.16 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.16 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 135 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati