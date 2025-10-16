- Crescita
Trade:
18
Profit Trade:
9 (50.00%)
Loss Trade:
9 (50.00%)
Best Trade:
0.80 USD
Worst Trade:
-2.53 USD
Profitto lordo:
3.15 USD (2 328 pips)
Perdita lorda:
-6.38 USD (1 991 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.11 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
125.43%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
9 (50.00%)
Short Trade:
9 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
0.35 USD
Perdita media:
-0.71 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-2.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.72 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.34 USD
Massimale:
5.44 USD (12.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.54% (5.40 USD)
Per equità:
7.11% (2.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|8
|NVDA
|5
|.US30Cash
|4
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.USTECHCash
|-1
|NVDA
|-3
|.US30Cash
|1
|USDJPY
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.USTECHCash
|-491
|NVDA
|-137
|.US30Cash
|958
|USDJPY
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +0.80 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.11 USD
Massima perdita consecutiva: -2.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 65
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|7.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|7.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 24
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
manual trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-8%
0
0
USD
USD
40
USD
USD
1
0%
18
50%
100%
0.49
-0.18
USD
USD
13%
1:500