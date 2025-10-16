SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Scalping XAUUSD
Sotir Ios Christodoulou

Scalping XAUUSD

Sotir Ios Christodoulou
0 recensioni
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -48%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
86 (48.86%)
Loss Trade:
90 (51.14%)
Best Trade:
10.48 USD
Worst Trade:
-22.60 USD
Profitto lordo:
316.23 USD (18 011 pips)
Perdita lorda:
-406.79 USD (21 297 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (13.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.71 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
2.38%
Massimo carico di deposito:
12.09%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
73 (41.48%)
Short Trade:
103 (58.52%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.51 USD
Profitto medio:
3.68 USD
Perdita media:
-4.52 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-24.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.65 USD (3)
Crescita mensile:
-11.17%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.96 USD
Massimale:
124.72 USD (93.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.48% (124.72 USD)
Per equità:
2.95% (4.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 55
AUDNZD 18
NZDCAD 16
XAUUSD 14
GBPUSD 12
NZDCHF 11
CADCHF 10
EURUSD 9
EURGBP 9
USDCAD 8
AUDCAD 5
EURCHF 3
NZDUSD 2
AUDUSD 2
USDCHF 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF -13
AUDNZD -51
NZDCAD 43
XAUUSD -16
GBPUSD -2
NZDCHF 7
CADCHF -30
EURUSD -6
EURGBP -3
USDCAD -11
AUDCAD 2
EURCHF 0
NZDUSD 1
AUDUSD 4
USDCHF -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF -1.1K
AUDNZD -1.5K
NZDCAD 2K
XAUUSD -1K
GBPUSD 402
NZDCHF 503
CADCHF -1.5K
EURUSD -45
EURGBP -203
USDCAD -756
AUDCAD 207
EURCHF 6
NZDUSD 98
AUDUSD 238
USDCHF -646
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.48 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.11 USD
Massima perdita consecutiva: -24.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Expert Advisor Combined at 2 different Pairs.

1) Scalping System at XAUUSD (1 Minute TF)

2)Break Out strategie at GBPUSD (1 hour TF)

Started at 16/10/2025

Enjoy it...!!!!!!!

Non ci sono recensioni
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 14:21
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 12.22% of days out of the 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 94 days
