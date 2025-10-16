- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
86 (48.86%)
Loss Trade:
90 (51.14%)
Best Trade:
10.48 USD
Worst Trade:
-22.60 USD
Profitto lordo:
316.23 USD (18 011 pips)
Perdita lorda:
-406.79 USD (21 297 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (13.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.71 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
2.38%
Massimo carico di deposito:
12.09%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
73 (41.48%)
Short Trade:
103 (58.52%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.51 USD
Profitto medio:
3.68 USD
Perdita media:
-4.52 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-24.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.65 USD (3)
Crescita mensile:
-11.17%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.96 USD
Massimale:
124.72 USD (93.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.48% (124.72 USD)
Per equità:
2.95% (4.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|55
|AUDNZD
|18
|NZDCAD
|16
|XAUUSD
|14
|GBPUSD
|12
|NZDCHF
|11
|CADCHF
|10
|EURUSD
|9
|EURGBP
|9
|USDCAD
|8
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|3
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|-13
|AUDNZD
|-51
|NZDCAD
|43
|XAUUSD
|-16
|GBPUSD
|-2
|NZDCHF
|7
|CADCHF
|-30
|EURUSD
|-6
|EURGBP
|-3
|USDCAD
|-11
|AUDCAD
|2
|EURCHF
|0
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|-1.1K
|AUDNZD
|-1.5K
|NZDCAD
|2K
|XAUUSD
|-1K
|GBPUSD
|402
|NZDCHF
|503
|CADCHF
|-1.5K
|EURUSD
|-45
|EURGBP
|-203
|USDCAD
|-756
|AUDCAD
|207
|EURCHF
|6
|NZDUSD
|98
|AUDUSD
|238
|USDCHF
|-646
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.48 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.11 USD
Massima perdita consecutiva: -24.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Expert Advisor Combined at 2 different Pairs.
1) Scalping System at XAUUSD (1 Minute TF)
2)Break Out strategie at GBPUSD (1 hour TF)
Started at 16/10/2025
Enjoy it...!!!!!!!
Non ci sono recensioni
