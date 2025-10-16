- Crescita
Trade:
201
Profit Trade:
146 (72.63%)
Loss Trade:
55 (27.36%)
Best Trade:
43.53 EUR
Worst Trade:
-62.81 EUR
Profitto lordo:
1 351.98 EUR (889 327 pips)
Perdita lorda:
-730.07 EUR (75 939 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (137.17 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
186.45 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
5.60%
Massimo carico di deposito:
0.55%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
2.74
Long Trade:
104 (51.74%)
Short Trade:
97 (48.26%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
3.09 EUR
Profitto medio:
9.26 EUR
Perdita media:
-13.27 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-186.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-186.70 EUR (6)
Crescita mensile:
77.82%
Previsione annuale:
944.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.67 EUR
Massimale:
226.96 EUR (19.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.32% (226.96 EUR)
Per equità:
0.13% (1.72 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|133
|XAUEUR
|36
|TRXUSD
|14
|XAUGBP
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|367
|XAUEUR
|271
|TRXUSD
|8
|XAUGBP
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|XAUEUR
|18K
|TRXUSD
|2.1K
|XAUGBP
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.53 EUR
Worst Trade: -63 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +137.17 EUR
Massima perdita consecutiva: -186.70 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
