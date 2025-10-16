SegnaliSezioni
Achmad Agus Setiawan

DamarsiFx

Achmad Agus Setiawan
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 83%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
146 (72.63%)
Loss Trade:
55 (27.36%)
Best Trade:
43.53 EUR
Worst Trade:
-62.81 EUR
Profitto lordo:
1 351.98 EUR (889 327 pips)
Perdita lorda:
-730.07 EUR (75 939 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (137.17 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
186.45 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
5.60%
Massimo carico di deposito:
0.55%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
2.74
Long Trade:
104 (51.74%)
Short Trade:
97 (48.26%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
3.09 EUR
Profitto medio:
9.26 EUR
Perdita media:
-13.27 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-186.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-186.70 EUR (6)
Crescita mensile:
77.82%
Previsione annuale:
944.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.67 EUR
Massimale:
226.96 EUR (19.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.32% (226.96 EUR)
Per equità:
0.13% (1.72 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 133
XAUEUR 36
TRXUSD 14
XAUGBP 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 367
XAUEUR 271
TRXUSD 8
XAUGBP 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 31K
XAUEUR 18K
TRXUSD 2.1K
XAUGBP 6.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.53 EUR
Worst Trade: -63 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +137.17 EUR
Massima perdita consecutiva: -186.70 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 più
Akun untuk pembelajaran bersama tradet Damarsi-Buduran-Sidoarjo Indonesia
Non ci sono recensioni
2025.10.16 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
