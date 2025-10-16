SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Invincible
Radu Flaviu Chebutiu

Invincible

Radu Flaviu Chebutiu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
FPMarketsLLC-Live
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
19 (73.07%)
Loss Trade:
7 (26.92%)
Best Trade:
10.72 USD
Worst Trade:
-25.41 USD
Profitto lordo:
35.00 USD (2 940 pips)
Perdita lorda:
-37.98 USD (3 620 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (9.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
2.21%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
4 (15.38%)
Short Trade:
22 (84.62%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
1.84 USD
Perdita media:
-5.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.36 USD (2)
Crescita mensile:
-0.57%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.48 USD
Massimale:
31.60 USD (3.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.03% (31.48 USD)
Per equità:
0.01% (0.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r -680
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.72 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.03 USD
Massima perdita consecutiva: -31.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Invincible
150USD al mese
-1%
0
0
USD
1.5K
USD
1
3%
26
73%
2%
0.92
-0.11
USD
3%
1:25
Copia

