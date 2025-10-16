SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Good Night Sleep Tight 2
Daniel Robert Cooke

Good Night Sleep Tight 2

Daniel Robert Cooke
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
13 (61.90%)
Loss Trade:
8 (38.10%)
Best Trade:
63.83 GBP
Worst Trade:
-42.94 GBP
Profitto lordo:
330.98 GBP (3 296 pips)
Perdita lorda:
-158.55 GBP (1 367 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (120.17 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
120.17 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
19 (90.48%)
Short Trade:
2 (9.52%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
8.21 GBP
Profitto medio:
25.46 GBP
Perdita media:
-19.82 GBP
Massime perdite consecutive:
2 (-61.81 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-61.81 GBP (2)
Crescita mensile:
8.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.15 GBP
Massimale:
62.20 GBP (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 219
AUDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.7K
AUDCAD 197
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.83 GBP
Worst Trade: -43 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +120.17 GBP
Massima perdita consecutiva: -61.81 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 30
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3459
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.36 × 478
ICMarketsAU-Live
1.46 × 208
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 127
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 225
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 30649
98 più
.
Non ci sono recensioni
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
