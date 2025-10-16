- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
13 (61.90%)
Loss Trade:
8 (38.10%)
Best Trade:
63.83 GBP
Worst Trade:
-42.94 GBP
Profitto lordo:
330.98 GBP (3 296 pips)
Perdita lorda:
-158.55 GBP (1 367 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (120.17 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
120.17 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
19 (90.48%)
Short Trade:
2 (9.52%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
8.21 GBP
Profitto medio:
25.46 GBP
Perdita media:
-19.82 GBP
Massime perdite consecutive:
2 (-61.81 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-61.81 GBP (2)
Crescita mensile:
8.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.15 GBP
Massimale:
62.20 GBP (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|219
|AUDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|AUDCAD
|197
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.83 GBP
Worst Trade: -43 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +120.17 GBP
Massima perdita consecutiva: -61.81 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3459
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.36 × 478
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 208
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 127
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 225
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.59 × 30649
