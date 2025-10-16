- Crescita
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
0.76 USD
Worst Trade:
-0.50 USD
Profitto lordo:
0.76 USD (1 560 pips)
Perdita lorda:
-0.83 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.76 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.04%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
0.76 USD
Perdita media:
-0.83 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.50 USD (1)
Crescita mensile:
0.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
0.67 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.14% (0.58 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.76 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.76 USD
Massima perdita consecutiva: -0.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 8
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Long-term trading, minimum time 3 months, minimum money 500 $.
Non ci sono recensioni
