Mathieu Alain Recq

Maku

Mathieu Alain Recq
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
43 (54.43%)
Loss Trade:
36 (45.57%)
Best Trade:
240.81 EUR
Worst Trade:
-53.54 EUR
Profitto lordo:
626.19 EUR (169 932 pips)
Perdita lorda:
-623.27 EUR (274 668 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (168.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
241.51 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
27.82%
Massimo carico di deposito:
8.42%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
63 (79.75%)
Short Trade:
16 (20.25%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.04 EUR
Profitto medio:
14.56 EUR
Perdita media:
-17.31 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-160.46 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-160.46 EUR (5)
Crescita mensile:
0.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.72 EUR
Massimale:
262.39 EUR (24.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.12% (262.39 EUR)
Per equità:
4.73% (50.63 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 64
BTCUSD 9
GER40ft. 4
EURUSD-STD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD -66
BTCUSD 57
GER40ft. 25
EURUSD-STD -13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD -906
BTCUSD -115K
GER40ft. 11K
EURUSD-STD -25
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +240.81 EUR
Worst Trade: -54 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +168.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -160.46 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Les performances parleront 
Non ci sono recensioni
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
