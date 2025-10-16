- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
112.40 USD
Worst Trade:
-0.64 USD
Profitto lordo:
201.09 USD (20 194 pips)
Perdita lorda:
-0.89 USD (64 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (201.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.09 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.06
Attività di trading:
0.64%
Massimo carico di deposito:
1.09%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
238.33
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
225.94
Profitto previsto:
50.05 USD
Profitto medio:
67.03 USD
Perdita media:
-0.89 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.64 USD (1)
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
0.84 USD (0.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.24% (1.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|200
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +112.40 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +201.09 USD
Massima perdita consecutiva: -0.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
888USD al mese
33%
0
0
USD
USD
600
USD
USD
1
25%
4
75%
1%
225.94
50.05
USD
USD
0%
1:500