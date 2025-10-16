- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
2 (33.33%)
Loss Trade:
4 (66.67%)
Best Trade:
1.29 USD
Worst Trade:
-9.61 USD
Profitto lordo:
1.68 USD (174 pips)
Perdita lorda:
-33.27 USD (3 295 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.68 USD (2)
Indice di Sharpe:
-1.04
Attività di trading:
32.36%
Massimo carico di deposito:
148.13%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.05
Profitto previsto:
-5.27 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-8.32 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-33.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.09 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.59 USD
Massimale:
33.21 USD (95.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.93% (33.21 USD)
Per equità:
22.65% (5.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.29 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1.68 USD
Massima perdita consecutiva: -33.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
💡 Perché abbonarsi a WinnersFX per soli 30 $? Per soli 30 $ al mese, sblocchi l'accesso a un potente sistema che ti aiuta a fare trading in modo più intelligente, non più impegnativo. Con WinnersFX, non fai solo trading: guadagni mentre impari. ✅ Segnali professionali con copia automatica: replica istantaneamente le operazioni di professionisti esperti, così anche se sei un principiante nel trading, puoi iniziare a guadagnare subito. ✅ Impara mentre guadagni: ogni segnale offre spunti preziosi. Capirai perché vengono effettuate le operazioni, aiutandoti a sviluppare le competenze e la sicurezza per fare trading in modo indipendente. ✅ Accesso conveniente, alto valore: a soli 30 $, WinnersFX ti offre strumenti e guida che altrove costano centinaia di dollari. Una sola operazione vincente potrebbe coprire il tuo abbonamento. ✅ Profitti costanti: invece di indovinare il mercato, segui una strategia comprovata che riduce i rischi e aumenta le opportunità di profitto. Con WinnersFX, non hai bisogno di anni di esperienza per avere successo nel trading. Sei guidato da professionisti, supportato dalla tecnologia e pronto a crescere. 👉 Abbonati oggi stesso per soli 30 $ e inizia a moltiplicare i tuoi profitti mentre impari l'arte del trading!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-96%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
1
0%
6
33%
32%
0.05
-5.27
USD
USD
96%
1:500