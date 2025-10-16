SegnaliSezioni
SYED MUHAMMAD AZIM

SarmaayaHighRisk

SYED MUHAMMAD AZIM
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 116%
OneRoyal-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
689
Profit Trade:
510 (74.02%)
Loss Trade:
179 (25.98%)
Best Trade:
5 098.05 USD
Worst Trade:
-890.07 USD
Profitto lordo:
62 625.00 USD (24 204 683 pips)
Perdita lorda:
-9 382.46 USD (4 388 483 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (5 865.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 880.47 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.98%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
32.97
Long Trade:
558 (80.99%)
Short Trade:
131 (19.01%)
Fattore di profitto:
6.67
Profitto previsto:
77.28 USD
Profitto medio:
122.79 USD
Perdita media:
-52.42 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-477.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 189.78 USD (3)
Crescita mensile:
19.97%
Previsione annuale:
242.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
588.80 USD
Massimale:
1 615.01 USD (3.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.17% (1 615.01 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 281
ETHUSD. 219
BTCUSD. 48
USTEC 35
BCCUSD. 33
LTCUSD. 23
RIPUSD. 19
AUDJPY 7
GBPUSD 6
DSHUSD. 6
EURAUD 3
EURUSD 3
TSLA.US 3
CADJPY 1
NZDCHF 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9.5K
ETHUSD. 32K
BTCUSD. 2.5K
USTEC 1K
BCCUSD. 2.5K
LTCUSD. 2.8K
RIPUSD. 1.6K
AUDJPY -126
GBPUSD 15
DSHUSD. 990
EURAUD -5
EURUSD -3
TSLA.US 134
CADJPY -8
NZDCHF 0
XAGUSD -12
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 124K
ETHUSD. 2.5M
BTCUSD. 15M
USTEC -3.2K
BCCUSD. 1.6M
LTCUSD. 447K
RIPUSD. 60K
AUDJPY -490
GBPUSD 271
DSHUSD. 24K
EURAUD -338
EURUSD 220
TSLA.US 134K
CADJPY -415
NZDCHF 2
XAGUSD -240
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 098.05 USD
Worst Trade: -890 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5 865.71 USD
Massima perdita consecutiva: -477.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.16 08:08
No swaps are charged on the signal account
