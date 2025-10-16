SegnaliSezioni
Van Duc Nguyen

KITA Vietnam

Van Duc Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 63%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
116 (69.04%)
Loss Trade:
52 (30.95%)
Best Trade:
548.01 USD
Worst Trade:
-148.73 USD
Profitto lordo:
4 629.32 USD (56 087 489 pips)
Perdita lorda:
-3 831.49 USD (410 100 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (904.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
904.54 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
28.90%
Massimo carico di deposito:
9.68%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
67 (39.88%)
Short Trade:
101 (60.12%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
4.75 USD
Profitto medio:
39.91 USD
Perdita media:
-73.68 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-304.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-304.40 USD (4)
Crescita mensile:
61.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.14 USD
Massimale:
741.82 USD (45.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.54% (741.82 USD)
Per equità:
5.08% (98.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 71
ETHUSD 17
BTCUSD 10
GBPUSD 9
USDJPY 5
EURUSD 4
GBPJPY 4
USDCAD 4
AUDJPY 1
AUDCAD 1
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDNZD 1
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 261
ETHUSD 470
BTCUSD 388
GBPUSD -33
USDJPY 266
EURUSD 107
GBPJPY 200
USDCAD 894
AUDJPY -67
AUDCAD -97
USDCHF 83
EURJPY 7
AUDNZD -93
AUDUSD 64
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 59K
ETHUSD 28K
BTCUSD 490K
GBPUSD -103
USDJPY 570
EURUSD 186
GBPJPY 543
USDCAD 1.2K
AUDJPY -166
AUDCAD -153
USDCHF 131
EURJPY 12
AUDNZD -147
AUDUSD 116
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +548.01 USD
Worst Trade: -149 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +904.54 USD
Massima perdita consecutiva: -304.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
Non ci sono recensioni
2025.10.21 20:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 14:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:600
2025.10.16 10:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KITA Vietnam
50USD al mese
63%
0
0
USD
1.8K
USD
5
0%
168
69%
29%
1.20
4.75
USD
46%
1:500
Copia

