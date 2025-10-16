- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
116 (69.04%)
Loss Trade:
52 (30.95%)
Best Trade:
548.01 USD
Worst Trade:
-148.73 USD
Profitto lordo:
4 629.32 USD (56 087 489 pips)
Perdita lorda:
-3 831.49 USD (410 100 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (904.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
904.54 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
28.90%
Massimo carico di deposito:
9.68%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
67 (39.88%)
Short Trade:
101 (60.12%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
4.75 USD
Profitto medio:
39.91 USD
Perdita media:
-73.68 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-304.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-304.40 USD (4)
Crescita mensile:
61.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.14 USD
Massimale:
741.82 USD (45.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.54% (741.82 USD)
Per equità:
5.08% (98.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|ETHUSD
|17
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|5
|EURUSD
|4
|GBPJPY
|4
|USDCAD
|4
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|USDCHF
|1
|EURJPY
|1
|AUDNZD
|1
|AUDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|261
|ETHUSD
|470
|BTCUSD
|388
|GBPUSD
|-33
|USDJPY
|266
|EURUSD
|107
|GBPJPY
|200
|USDCAD
|894
|AUDJPY
|-67
|AUDCAD
|-97
|USDCHF
|83
|EURJPY
|7
|AUDNZD
|-93
|AUDUSD
|64
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|59K
|ETHUSD
|28K
|BTCUSD
|490K
|GBPUSD
|-103
|USDJPY
|570
|EURUSD
|186
|GBPJPY
|543
|USDCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-166
|AUDCAD
|-153
|USDCHF
|131
|EURJPY
|12
|AUDNZD
|-147
|AUDUSD
|116
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +548.01 USD
Worst Trade: -149 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +904.54 USD
Massima perdita consecutiva: -304.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|14.00 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
63%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
5
0%
168
69%
29%
1.20
4.75
USD
USD
46%
1:500