- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
23 (56.09%)
Loss Trade:
18 (43.90%)
Best Trade:
12.96 USD
Worst Trade:
-4.77 USD
Profitto lordo:
98.32 USD (98 300 pips)
Perdita lorda:
-63.52 USD (63 509 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (23.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.03 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
29 (70.73%)
Short Trade:
12 (29.27%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
4.27 USD
Perdita media:
-3.53 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.51 USD (5)
Crescita mensile:
26.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.51 USD
Massimale:
17.09 USD (12.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.70% (16.51 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.96 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +23.03 USD
Massima perdita consecutiva: -16.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.25 × 4
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Exness-Real4
|12.22 × 417
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
Master AI
