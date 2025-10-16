- Crescita
Trade:
53
Profit Trade:
32 (60.37%)
Loss Trade:
21 (39.62%)
Best Trade:
13.47 USD
Worst Trade:
-47.07 USD
Profitto lordo:
137.79 USD (108 646 pips)
Perdita lorda:
-153.51 USD (85 200 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (33.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.28 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
35 (66.04%)
Short Trade:
18 (33.96%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
4.31 USD
Perdita media:
-7.31 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.07 USD (1)
Crescita mensile:
28.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.21 USD
Massimale:
65.43 USD (12.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.33% (65.43 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.25 × 4
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Exness-Real4
|12.22 × 417
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
Master AI
