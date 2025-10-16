SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Master AI
M Nuril Asror

Master AI

M Nuril Asror
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 17%
Exness-Real4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
32 (60.37%)
Loss Trade:
21 (39.62%)
Best Trade:
13.47 USD
Worst Trade:
-47.07 USD
Profitto lordo:
137.79 USD (108 646 pips)
Perdita lorda:
-153.51 USD (85 200 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (33.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.28 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
35 (66.04%)
Short Trade:
18 (33.96%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
4.31 USD
Perdita media:
-7.31 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.07 USD (1)
Crescita mensile:
28.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.21 USD
Massimale:
65.43 USD (12.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.33% (65.43 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.47 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +33.28 USD
Massima perdita consecutiva: -16.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real
4.25 × 4
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real29
12.00 × 2
Exness-Real4
12.22 × 417
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Master AI
Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:01
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 11.36% of days out of the 88 days of the signal's entire lifetime.
